Минобрнауки РФ предложило ряд изменений во вступительные испытания в вузы с 2027 года. Об этом пишет ТАСС.
Физику предлагается сделать обязательным вступительным испытанием для всех направлений и специальностей укрупненной группы «Машиностроение». Историю предлагается закрепить в качестве обязательного экзамена там, где ранее вузы могли выбирать между ней и обществознанием.
Для направлений и специальностей группы «Информационная безопасность» предусматривается обязательная математика, а в перечне других вступительных испытаний для них указаны информатика и физика.
Для туризма и гостиничного дела в качестве второго вступительного испытания предусмотрены история или география, а в перечне третьего и четвертого указаны обществознание, история, география и иностранный язык.
Для военной журналистики вторым испытанием предусмотрена литература, в перечень третьего и четвертого включены история, обществознание, география и иностранный язык.