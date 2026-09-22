Минобрнауки РФ предложило ряд изменений во вступительные испытания в вузы с 2027 года

Физику предлагается сделать обязательным вступительным испытанием для всех направлений и специальностей укрупненной группы «Машиностроение». Историю предлагается закрепить в качестве обязательного экзамена там, где ранее вузы могли выбирать между ней и обществознанием. Для направлений и специальностей группы «Информационная безопасность» предусматривается обязательная математика, а в перечне других вступительных испытаний для них указаны информатика и физика. Для туризма и гостиничного дела в качестве второго вступительного испытания предусмотрены история или география, а в перечне третьего и четвертого указаны обществознание, история, география и иностранный язык. Для военной журналистики вторым испытанием предусмотрена литература, в перечень третьего и четвертого включены история, обществознание, география и иностранный язык.

Минобрнауки РФ предложило ряд изменений во вступительные испытания в вузы с 2027 года. Об этом пишет ТАСС.

Физику предлагается сделать обязательным вступительным испытанием для всех направлений и специальностей укрупненной группы «Машиностроение». Историю предлагается закрепить в качестве обязательного экзамена там, где ранее вузы могли выбирать между ней и обществознанием.

Для направлений и специальностей группы «Информационная безопасность» предусматривается обязательная математика, а в перечне других вступительных испытаний для них указаны информатика и физика.

Для туризма и гостиничного дела в качестве второго вступительного испытания предусмотрены история или география, а в перечне третьего и четвертого указаны обществознание, история, география и иностранный язык.

Для военной журналистики вторым испытанием предусмотрена литература, в перечень третьего и четвертого включены история, обществознание, география и иностранный язык.