Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России

Французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал в России товарный знак до 2035 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. Компания «Луи Вюиттон Маллетьер» подала заявку на регистрацию логотипа LV в окружении четырехлепестковых цветов в октябре 2025 года. В сентябре 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак.

Французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал в России товарный знак до 2035 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Компания «Луи Вюиттон Маллетьер» подала заявку на регистрацию логотипа LV в окружении четырехлепестковых цветов в октябре 2025 года. В сентябре 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак.

Под этим знаком компания сможет продавать в России широкий перечень товаров, в том числе лампы и люстры, музыкальные инструменты, ковры, бытовую химию, новогодние елки, колбасные изделия и алкогольные напитки.

Бутики Louis Vuitton в России закрылись в 2022 году.