Легковушка столкнулась с грузовиком в Рязанской области, пострадали два человека

Авария случилась 21 сентября, примерно в 09:17, на 564-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Захаровском округе. 21-летний водитель из Ленинградской области, управляя автомобилем ВАЗ-2114, столкнулся с грузовиком «ФАВ», за рулем которого находился 38-летний мужчина из Рыбновского округа. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 19-летняя пассажирка из Московской области получили травмы и обратились за медпомощью. В настоящее время проводится проверка по факту происшествия, и устанавливаются обстоятельства случившегося.

Легковушка столкнулась с грузовиком в Рязанской области, пострадали два человека. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Авария случилась 21 сентября, примерно в 09:17, на 564-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Захаровском округе.

21-летний водитель из Ленинградской области, управляя автомобилем ВАЗ-2114, столкнулся с грузовиком «ФАВ», за рулем которого находился 38-летний мужчина из Рыбновского округа. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 19-летняя пассажирка из Московской области получили травмы и обратились за медпомощью.

В настоящее время проводится проверка по факту происшествия, и устанавливаются обстоятельства случившегося.