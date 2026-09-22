Курьера, укравшего деньги с карты пенсионера, задержали в Рязани

87-летний местный житель сообщил о потере своей банковской карты во время посещения магазина и аптеки. Пожилой человек предположил, что по рассеянности положил карту мимо кармана. После потери пенсионер получил смс-уведомления о списании средств с карты. В течение двух часов с его счета было потрачено 7505 рублей — остатки пенсии. Сотрудники уголовного розыска провели проверку и установили адреса магазинов, где использовалась потерянная карта, а также личность нового ее владельца. Злоумышленник, работавший курьером по доставке еды, нашел карту на асфальте и решил использовать ее вместо того, чтобы вернуть в банк. Он потратил деньги на сигареты, алкоголь и продукты питания. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали 24-летнего курьера-доставщика, подозреваемого в краже денег с банковской карты пенсионера. Об этом сообщили в УМВД по региону.

87-летний местный житель сообщил о потере своей банковской карты во время посещения магазина и аптеки. Пожилой человек предположил, что по рассеянности положил карту мимо кармана.

После потери пенсионер получил смс-уведомления о списании средств с карты. В течение двух часов с его счета было потрачено 7505 рублей — остатки пенсии. Сотрудники уголовного розыска провели проверку и установили адреса магазинов, где использовалась потерянная карта, а также личность нового ее владельца.

Злоумышленник, работавший курьером по доставке еды, нашел карту на асфальте и решил использовать ее вместо того, чтобы вернуть в банк. Он потратил деньги на сигареты, алкоголь и продукты питания.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.