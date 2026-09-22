ХК «Рязань-ВДВ» одержал победу над пензенским «Дизелем»

21 сентября в ДС «Олимпийский» состоялся третий матч домашней серии в рамках Чемпионата России по хоккею Всероссийской хоккейной лиги. Рязанские спортсмены одержали победу над соперниками из Пензы. Теперь в активе ХК «Рязань-ВДВ» — 8 заработанных очков в семи матчах. Заключительная встреча домашней серии для рязанских спортсменов состоится в среду, 23 сентября, в 19:00 против саратовского «Кристалла», после чего рязанская хоккейная команда отправится на выезд по маршруту: Кирово-Чепецк — Ижевск — Нефтекамск — Пермь. Билеты на матч можно приобрести в кассах ДС «Олимпийский», а также по ссылке. Возрастное ограничение — 0+.

21 сентября в ДС «Олимпийский» состоялся третий матч домашней серии в рамках Чемпионата России по хоккею Всероссийской хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Рязань-ВДВ».

Рязанские спортсмены одержали победу над соперниками из Пензы. Теперь в активе ХК «Рязань-ВДВ» — 8 заработанных очков в семи матчах.

Заключительная встреча домашней серии для рязанских спортсменов состоится в среду, 23 сентября, в 19:00 против саратовского «Кристалла», после чего рязанская хоккейная команда отправится на выезд по маршруту: Кирово-Чепецк — Ижевск — Нефтекамск — Пермь.

Билеты на матч можно приобрести в кассах ДС «Олимпийский», а также по ссылке .

Возрастное ограничение — 0+.

Фото предоставили в ХК «Рязань-ВДВ».