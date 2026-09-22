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Губернатор Павел Малков: «Надо уже сейчас пробовать расширять небольшие типовые закупки на другие сферы»
Губернатор Рязанской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков принял участие в работе XI Московского финансового форума, в том числе в сессии по вопросам развития субъектов РФ и оздоровления региональных финансов, которую провел председатель Комиссии Госдумы РФ по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков принял участие в работе XI Московского финансового форума, в том числе в сессии по вопросам развития субъектов РФ и оздоровления региональных финансов, которую провел председатель Комиссии Госдумы РФ по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Московский финансовый форум проводится ежегодно уже десять лет и является площадкой для профессиональной дискуссии, сфокусированной на вопросах экономической политики и долгосрочной устойчивости финансовой системы страны. Организаторами форума выступают Министерство финансов Российской Федерации и Правительство Москвы. Традиционно в работе МФФ принимают участие представители органов власти федерального и регионального уровня, владельцы и топ-менеджеры крупных бизнесов, политики, общественные деятели, а также ведущие эксперты в сфере экономики и финансов.

Павел Малков ответил на ряд вопросов, касающихся повышения эффективности бюджетных расходов за счет современных цифровых решений, строительства социальных объектов, транзакционных издержек в этом направлении и проблем, связанных с процессом смены недобросовестного подрядчика. Губернатор, в частности, рассказал о положительном эффекте от эксперимента с малыми госзакупками в сфере образования и отметил, что платформенные решения надо внедрять и в другие сферы.

«Рязанская область первой в стране попробовала механизм госзакупок через маркетплейсы. Школы и колледжи покупали канцтовары, мебель, компьютерную технику, учебное оборудование. Все подтверждают удобство, скорость и снижение издержек. Президент дал поручение на введение этого механизма. С октября эксперимент стартует по всей стране и продлится два года. На наш взгляд, надо уже сейчас пробовать расширять небольшие типовые закупки на другие сферы. Можно думать про здравоохранение, спорт, культуру», — сказал Павел Малков.

Губернатор привел в пример электронную площадку Правительства Москвы. Он подчеркнул, что это очень удобный инструмент, который подходит не только для быстрых закупок, но и для продвижения местных производителей.

«Пользуемся в полной мере и благодарим за это коллег», — добавил глава региона.

Кроме того, в рамках дискуссии Павел Малков представил ряд инициатив. В частности, губернатор отметил, что актуальным является вопрос совершенствования 44-ФЗ и перевод системы из режима контроля над заполнением бумаг в режим результата. Он предложил упростить процедуру смены недобросовестного подрядчика при строительстве. В настоящее время этот процесс занимает много времени, сроки сдачи объекта сдвигаются, что ведет к убыткам и социальному напряжению в обществе. Павел Малков предложил также оптимизировать требования, которые сейчас установлены для современных объектов строительства, и не допускать их бесконтрольного накопления, что приводит, в том числе, к удорожанию проектов.