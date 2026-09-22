Генсек ООН: Запад заработал 500 млрд долларов с конфликта на Украине

Пять крупнейших западных нефтяных компаний получили почти $0,5 трлн прибыли после начала конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на Генассамблее ООН. По его словам, речь идет об ExxonMobil, Chevron, Shell, BP и TotalEnergies. Приведенная им сумма соответствует оценке международной неправительственной организации Global Witness. По ее подсчетам, с февраля 2022 года по январь 2026 года совокупная прибыль пяти компаний составила около $467 млрд.

Пять крупнейших западных нефтяных компаний получили почти $0,5 трлн прибыли после начала конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на Генассамблее ООН, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет об ExxonMobil, Chevron, Shell, BP и TotalEnergies. Гутерреш отметил, что одновременно для потребителей выросли расходы на энергию, продукты питания и страхование.

Приведенная им сумма соответствует оценке международной неправительственной организации Global Witness. По ее подсчетам, с февраля 2022 года по январь 2026 года совокупная прибыль пяти компаний составила около $467 млрд.

После начала конфликта Евросоюз начал сокращать зависимость от российских энергоносителей и увеличил закупки сжиженного природного газа у других поставщиков, в том числе из США. Перестройка европейского энергетического рынка сопровождалась ростом цен на нефть и газ, особенно в 2022 году.