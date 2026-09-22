Долговая нагрузка россиян во II квартале снизилась до 28%

Уровень долговой нагрузки российских домохозяйств во втором квартале 2026 года снизился до 28% против 32% годом ранее. Об этом РИА Новости сообщили эксперты проекта «За права заемщиков». При этом доля просроченной задолженности немного выросла — с 4,5% до 4,7% от общего объема долгового портфеля. Объем просроченных долгов за квартал увеличился с 1,67 до 1,76 трлн рублей. Средний размер просроченного кредита вырос с 25,3 до 26,6 тыс. рублей.

Уровень долговой нагрузки российских домохозяйств во втором квартале 2026 года снизился до 28% против 32% годом ранее. Об этом РИА Новости сообщили эксперты проекта «За права заемщиков».

При этом доля просроченной задолженности немного выросла — с 4,5% до 4,7% от общего объема долгового портфеля.

Объем просроченных долгов за квартал увеличился с 1,67 до 1,76 трлн рублей. Средний размер просроченного кредита вырос с 25,3 до 26,6 тыс. рублей.

Наименьшая доля просроченной задолженности зафиксирована в Севастополе — 2,8%, Крыму — 3,2%, Санкт-Петербурге и Чувашии — по 3,4%. В Москве показатель составил 3,6%.