Через суд пожилой рязанке вернут украденные мошенниками 60 тысяч рублей

Сасовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, ставшей жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В ноябре 2024 года неизвестные, выдавая себя за сотрудников Пенсионного фонда и правоохранительных органов, обманом убедили пожилую женщину перевести 60 тысяч рублей на «безопасный счет».
В связи с данным фактом следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В ходе расследования установлен владелец счета, на который поступили денежные средства — 28-летний житель Кемеровской области.
Защищая права заявительницы, прокурор обратился в суд с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 60 тысяч рублей. Заявленные требования были удовлетворены. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.