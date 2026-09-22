ЦБ оставил курс доллара выше 84 рублей

Банк России установил официальные курсы валют на среду, 23 сентября. Доллар немного снизился, евро подорожал, а юань подешевел. Курс доллара составил 84,07 рубля, снизившись на 3 копейки. Евро вырос на 22 копейки — до 96,59 рубля. Юань подешевел на 2 копейки и составил 12,53 рубля.