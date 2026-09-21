Жительница Рязанской области отдала курьеру мошенников 14 миллионов рублей

Как рассказала 45-летняя женщина, несколько дней назад ей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сообщил, что лицевой счет жительницы находится под угрозой. Злоумышленник предложил перевести все имеющиеся денежные средства на резервный счет. Для этого, как объяснил незнакомец, необходимо изъять сбережения и передать их курьеру, который доставит деньги по нужному адресу, переведет на резервный счет, а потом вернет обратно.

В Сасове женщина отдала курьеру мошенников 14 миллионов рублей. Об этом сообщили 21 сентября в пресс-службе УМВД по региону.

Как рассказала 45-летняя женщина, несколько дней назад ей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сообщил, что лицевой счет жительницы находится под угрозой. Злоумышленник предложил перевести все имеющиеся денежные средства на резервный счет. Для этого, как объяснил незнакомец, необходимо изъять сбережения и передать их курьеру, который доставит деньги по нужному адресу, переведет на резервный счет, а потом вернет обратно.

Женщина выполнила все указания. Деньги забрал курьер. После лжесотрудник банка перестал выходить на связь.

Оперативники нашли автомобиль, на котором передвигался курьер и поймали злоумышленника. Им оказался 25-летний житель Самары. По предварительной информации полицейских, от куратора он получил задание в Сасове. От похищенной суммы оставил себе оговоренный процент. Отмечается, что ранее молодой человек забирал деньги у обманутых жителей из Самарской и Московской областей.

Следователь возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемого арестовали.