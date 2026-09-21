За неделю в травмпункт БСМП обратились 649 рязанцев

За прошедшую неделю, с 14 по 20 сентября, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 649 пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. 132 человека обратились за помощью с переломами, 144 — с растяжениями, 246 — с ушибами, 119 — с ранами. В минздраве напомнили, что травмпункт БСМП работает круглосуточно.

За прошедшую неделю, с 14 по 20 сентября, в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 649 пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

132 человека обратились за помощью с переломами, 144 — с растяжениями, 246 — с ушибами, 119 — с ранами.

В минздраве напомнили, что травмпункт БСМП работает круглосуточно.