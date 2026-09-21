За неделю врачи рязанской скорой приняли более 3 тысяч вызовов

С 14 по 20 сентября диспетчерская служба областной станции скорой помощи приняла 3378 вызовов. Из них 751 были экстренными, когда помощь нужна для спасения жизни человека, а 2627 — неотложными, когда нужна помощь медиков, но риска для жизни пациента нет. Основные причины обращений: повышенное давление, травмы, инсульты, ДТП, обострение хронических заболеваний.