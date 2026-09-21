ВС РФ взяли под контроль Польную и Новоалександровку в Харьковской области

Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, российские военные также продолжают расширять внешнюю зону контроля в районах Петропавловки и Приколотного. В трех случаях удалось пресечь попытки переброски подкрепления ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник, по данным Минобороны, потерял более 265 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, РСЗО, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенные пункты Польная и Новоалександровка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российские военные также продолжают расширять внешнюю зону контроля в районах Петропавловки и Приколотного. В трех случаях удалось пресечь попытки переброски подкрепления ВСУ.

Всего в зоне ответственности группировки «Север» противник, по данным Минобороны, потерял более 265 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, РСЗО, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны также сообщили о потерях украинских формирований в зоне ответственности остальных российских группировок. По данным ведомства, за сутки они составили более 1,1 тыс. военнослужащих.