ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одессе

В ночь на 21 сентября ВС РФ нанесли удары по логистическим центрами, складам и портам Украины. В Киевской области поражен логистический центр Bdu Logistic в поселке Счастливое. Там хранили продукцию военного назначения. Поражена газораспределительная станция в поселке Боярка, обеспечивающая подачу газа на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. В порту Одесса поражен сухогруз, доставивший грузы для обеспечения ВСУ. В порту Измаил — объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. На переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы для противника.

ВС РФ нанесли удары по Киеву и Одессе. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 21 сентября ВС РФ нанесли удары по логистическим центрами, складам и портам Украины. В Киевской области поражен логистический центр Bdu Logistic в поселке Счастливое. Там хранили продукцию военного назначения. Поражена газораспределительная станция в поселке Боярка, обеспечивающая подачу газа на предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.

В порту Одесса поражен сухогруз, доставивший грузы для обеспечения ВСУ. В порту Измаил — объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

На переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы для противника.