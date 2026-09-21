Вакцинация домашних птиц пройдет в Рязанской области

Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ РО «Шиловская райветстанция». 24 сентября в Шиловском округе будет проведена вакцинация птиц против болезни Ньюкасла. Подворный обход начнется в р. п. Шилово в 8:30, затем вакцинация пройдет в поселке Прибрежный в 11:00 и в селе Борок в 12:00. Отмечается, что услуга будет предоставлена бесплатно.