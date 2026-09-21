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В выходные в центре Рязани полицейские провели задержания
Полицейские провели в Рязанской области в прошедшие пятницу и выходные, с 18 по 20 сентября, рейды. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Проверки прошли в том числе в центре Рязани и рядом с крупными торговыми центрами. Рейды были направлены на профилактику нарушений общественного порядка. В отделы полиции для разбирательства доставили более 50 человек. Кроме того, в регионе пресекли восемь нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранцами. Им грозят штрафы. Также задержали трех человек, объявленных в федеральный розыск. В полиции подчеркнули, что рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.

Полицейские провели в Рязанской области в прошедшие пятницу и выходные, с 18 по 20 сентября, рейды. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Проверки прошли в том числе в центре Рязани и рядом с крупными торговыми центрами. Рейды были направлены на профилактику нарушений общественного порядка. В отделы полиции для разбирательства доставили более 50 человек.

Кроме того, в регионе пресекли восемь нарушений миграционного законодательства, совершенных иностранцами. Им грозят штрафы.

Также задержали трех человек, объявленных в федеральный розыск.

В полиции подчеркнули, что рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.