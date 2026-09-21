Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
22°
Втр, 22
22°
Срд, 23
21°
ЦБ USD 84.2 -0.31 19/09
ЦБ EUR 96.67 -0.83 19/09
Нал. USD 85.06 / 85.05 21/09 16:05
Нал. EUR 99.20 / 99.55 21/09 16:05
Новости
Итоги года New
Публикации
EVOLUTE — бренд № 1* на рынке моделей на новых источниках энергии в ав...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1* в России — по ито...
18 сентября 17:13
3 224
JAC RF8 в Рязани: минивэн бизнес-класса для семьи и бизнеса
Официальный дилер JAC Автоимпор в Рязани (Куйбышевское...
18 сентября 11:35
742
Новые тарифы ЖКХ в Рязани, которые начнут действовать с 1 октября 2026...
С 1 января 2026 года тарифы на жилищно-коммунальные усл...
17 сентября 13:08
3 896
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
4 600
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Воронежской области нашли тело 44-летней женщины на автобусной остановке
В Лисках Воронежской области на автобусной остановке «Дом быта» обнаружили тело 44-летней женщины. Об этом сообщили в СУ СК России по Воронежской области. Тело нашли утром в субботу, 19 сентября, возле дома № 2 на улице Чапаева. Личность погибшей установили. Следователи выясняют обстоятельства ее смерти. Ранее очевидцы сообщили о произошедшем в социальных сетях. В местных сообществах также появилась видеозапись с места происшествия.

В Лисках Воронежской области на автобусной остановке «Дом быта» обнаружили тело 44-летней женщины. Об этом сообщили в СУ СК России по Воронежской области.

Тело нашли утром в субботу, 19 сентября, возле дома № 2 на улице Чапаева. Личность погибшей установили. Следователи выясняют обстоятельства ее смерти.

Ранее очевидцы сообщили о произошедшем в социальных сетях. В местных сообществах также появилась видеозапись с места происшествия.

Некоторые местные жители заявили, что перед убийством над женщиной якобы надругались. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

В СУ СК по Воронежской области сообщили, что обстоятельства смерти устанавливаются.