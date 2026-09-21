В Воронежской области нашли тело 44-летней женщины на автобусной остановке
В Лисках Воронежской области на автобусной остановке «Дом быта» обнаружили тело 44-летней женщины. Об этом сообщили в СУ СК России по Воронежской области. Тело нашли утром в субботу, 19 сентября, возле дома № 2 на улице Чапаева. Личность погибшей установили. Следователи выясняют обстоятельства ее смерти. Ранее очевидцы сообщили о произошедшем в социальных сетях. В местных сообществах также появилась видеозапись с места происшествия.
В Лисках Воронежской области на автобусной остановке «Дом быта» обнаружили тело 44-летней женщины. Об этом сообщили в СУ СК России по Воронежской области.
Тело нашли утром в субботу, 19 сентября, возле дома № 2 на улице Чапаева. Личность погибшей установили. Следователи выясняют обстоятельства ее смерти.
Ранее очевидцы сообщили о произошедшем в социальных сетях. В местных сообществах также появилась видеозапись с места происшествия.
Некоторые местные жители заявили, что перед убийством над женщиной якобы надругались. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
В СУ СК по Воронежской области сообщили, что обстоятельства смерти устанавливаются.