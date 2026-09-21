В Совфеде заявили об единственном спасении Украины от тяжелой зимы

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Европа находится в состоянии «сумасшествия», и помощь Киеву не сможет спасти Украину от трудной зимы. Он отметил, что в крупных европейских странах наблюдаются серьезные проблемы, и электорат начинает отворачиваться от своих лидеров. По словам Джабарова, несмотря на попытки Европы поддерживать боевой дух Украины, ресурсов для этого недостаточно, и даже поставки оборудования не изменят ситуацию. Он подчеркнул, что единственным способом избежать проблем с холодами для Украины являются мирные переговоры на условиях, предложенных Россией. Сенатор отметил, что все другие действия лишь затягивают агонию, и призвал Киев прекратить военные действия и начать диалог.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Европа находится в состоянии «сумасшествия», и помощь Киеву не сможет спасти Украину от трудной зимы.

Как сообщили в издании «Лента. ру», он отметил, что в крупных европейских странах наблюдаются серьезные проблемы, и электорат начинает отворачиваться от своих лидеров.

По словам Джабарова, несмотря на попытки Европы поддерживать боевой дух Украины, ресурсов для этого недостаточно, и даже поставки оборудования не изменят ситуацию. Он подчеркнул, что единственным способом избежать проблем с холодами для Украины являются мирные переговоры на условиях, предложенных Россией.

Сенатор отметил, что все другие действия лишь затягивают агонию, и призвал Киев прекратить военные действия и начать диалог.