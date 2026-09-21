В Сасове у местного жителя конфисковали автомобиль за пьяную езду

44-летний мужчина был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ и лишил водительских прав на два года. Кроме того, ему было предписано вернуть автомобиль законной владелице — его матери. Однако прокурор обжаловал приговор, считая, что возврат автомобиля необоснован. На новом судебном заседании прокурор утверждал, что осужденный продолжал пользоваться автомобилем после продажи. Согласно паспорту транспортного средства, с 2014 года владельцем был он сам. В 2020 году он продал автомобиль своей супруге, а в 2023 — матери. С 2023 года он был единственным, кто управлял машиной, и после окончания срока страхования новые полисы ОСАГО не оформлялись. Мужчина признал это. Суд поддержал доводы прокурора и принял решение конфисковать автомобиль Nissan Qashqai. в доход государства.

В Сасове у местного жителя конфисковали автомобиль за пьяную езду. Об этом сообщили в пресс-службе межрайонной прокуратуры, материал цитирует ИД «Пресса»,

44-летний мужчина был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ и лишил водительских прав на два года. Кроме того, ему было предписано вернуть автомобиль законной владелице — его матери. Однако прокурор обжаловал приговор, считая, что возврат автомобиля необоснован.

На новом судебном заседании прокурор утверждал, что осужденный продолжал пользоваться автомобилем после продажи. Согласно паспорту транспортного средства, с 2014 года владельцем был он сам. В 2020 году он продал автомобиль своей супруге, а в 2023 — матери. С 2023 года он был единственным, кто управлял машиной, и после окончания срока страхования новые полисы ОСАГО не оформлялись. Мужчина признал это.

Суд поддержал доводы прокурора и принял решение конфисковать автомобиль Nissan Qashqai. в доход государства.