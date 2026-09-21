В Рязанском районе в ДТП с лосем пострадал двухлетний ребенок

ДТП произошло около 19.50 19 сентября на 500-м километре дороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, возле деревни Полково Toyota Camry, которой управлял житель Москвы 1998 года рождения, сбила лося. Водитель и его пассажир, двухлетний ребенок, обратились за медпомощью с различными травмами.