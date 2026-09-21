В Рязанской области за неделю потушили 16 пожаров

Всего с 14 по 20 сентября в Рязанской области произошло семь техногенных пожаров. Девять раз выезжали на тушение мусора. Отмечается, что огнём уничтожено и повреждено четыре строения, три машины. Погибших и пострадавших нет. На воде происшествий не зарегистрировано.

За прошедшую неделю, с 14 по 20 сентября, в Рязанской области потушили 16 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Всего с 14 по 20 сентября в Рязанской области произошло семь техногенных пожаров. Девять раз выезжали на тушение мусора.

Отмечается, что огнём уничтожено и повреждено четыре строения, три машины. Погибших и пострадавших нет.

На воде происшествий не зарегистрировано.