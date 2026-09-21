В Рязанской области произошло смертельное ДТП

ДТП произошло 20 сентября, примерно в 18:35, на 605-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Отмечается, что столкнулись «Опель» под управлением 52-летнего жителя Тульской области и «Хендай», за рулем которого был 35-летний житель Москвы. Водитель «Опеля» от полученных травм скончался на месте происшествия. Три пассажира второй иномарки с травмами обращались за медпомощью. Полицейские проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Михайловском округе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП произошло 20 сентября, примерно в 18:35, на 605-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

Отмечается, что столкнулись «Опель» под управлением 52-летнего жителя Тульской области и «Хендай», за рулем которого был 35-летний житель Москвы.

Водитель «Опеля» от полученных травм скончался на месте происшествия. Три пассажира второй иномарки с травмами обращались за медпомощью.

Полицейские проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.