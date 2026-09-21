В Рязанской области 22 сентября пройдет дождь

В области будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируют юго-восточный, до 6-11 м/с. Местами порывы могут достигнуть 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 8…13°С, днем — 20…25°С.