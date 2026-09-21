В Рязани выполнили ремонт крыши дома на улице Либкнехта

Об этом сообщили в пресс-службе Госжилинспекции. По предписанию инспекции ООО «УК Центр» завершило работы по текущему ремонту крыши над квартирой № 163 в доме № 10 на улице Либкнехта. Отмечается, что ремонтные работы проведены в соответствии с установленными требованиями и направлены на улучшение условий проживания жильцов.