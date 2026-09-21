В Рязани водитель легковушки снес ворота Лесопарка

Инцидент произошел в выходные. В результате ДТП входная группа Лесопарка получила повреждения. «Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали факт повреждения и приняли меры для обеспечения безопасности, пострадавшие конструкции демонтированы. Личность виновника установлена, и в настоящее время проводятся оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего», — отметили в мэрии.