В Рязани уровень сероводорода в воздухе в 6 раз превысил норму

Инцидент произошел 17 сентября в Дашково-Песочне. Стационарный пост наблюдения зафиксировал превышение сероводорода в воздухе. Его максимальный уровень концентрации составил 6,29 ПДКмр. Результаты замеров направили в межрайонную природоохранную прокуратуру, приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.

В Рязани уровень сероводорода в воздухе в 6 раз превысил норму. Об этом сообщает региональное минприроды.

Инцидент произошел 17 сентября в Дашково-Песочне. Стационарный пост наблюдения зафиксировал превышение сероводорода в воздухе. Его максимальный уровень концентрации составил 6,29 ПДКмр.

Результаты замеров направили в межрайонную природоохранную прокуратуру, приокское межрегиональное управление Росприроднадзора, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.