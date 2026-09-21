В Рязани открыли новый мурал, посвященный святителю Василию Рязанскому

На улице Интернациональной прошло открытие мурала, посвященного святителю Василию Рязанскому и богатырю Евпатию Коловрату. Мурал освятил митрополит Рязанский и Михайловский Никодим, который также благословил мероприятие. Настоятель Преображенского храма протоиерей Вадим Базылев зачитал обращение владыки и выступил с напутственным словом. На открытии присутствовали представители органов власти, депутаты и общественные деятели, среди которых был руководитель «Рязанского кузнечного двора» Александр Чуркин. Также в рамках мероприятия продолжилось создание символической кроны «Железного дуба», где все желающие могли выковать собственные железные листья и прикрепить их к дереву, символизируя вклад рязанцев в благоустройство городской среды.

На улице Интернациональной прошло открытие мурала, посвященного святителю Василию Рязанскому и богатырю Евпатию Коловрату. Информация появилась на сайте администрации.

Мурал освятил митрополит Рязанский и Михайловский Никодим, который также благословил мероприятие. Настоятель Преображенского храма протоиерей Вадим Базылев зачитал обращение владыки и выступил с напутственным словом. На открытии присутствовали представители органов власти, депутаты и общественные деятели, среди которых был руководитель «Рязанского кузнечного двора» Александр Чуркин.

Также в рамках мероприятия продолжилось создание символической кроны «Железного дуба», где все желающие могли выковать собственные железные листья и прикрепить их к дереву, символизируя вклад рязанцев в благоустройство городской среды.