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В Рязани осенью появится новый детсад на улице Полина
В Рязани этой осенью завершат строительство нового детского сада № 42 на улице Полина. Сейчас в здании устанавливают мебель и оборудование. Об этом сообщил мэр Рязани Борис Ясинский. В детском саду оборудуют сенсорное пространство, зону уединения, музыкальный и физкультурный залы, арт-холл с интерактивной песочницей, кабинеты психолога и логопеда. Также здесь создадут музей истории России.

В Рязани этой осенью завершат строительство нового детского сада № 42 на улице Полина. Сейчас в здании устанавливают мебель и оборудование. Об этом сообщил мэр Рязани Борис Ясинский.

В детском саду оборудуют сенсорное пространство, зону уединения, музыкальный и физкультурный залы, арт-холл с интерактивной песочницей, кабинеты психолога и логопеда. Также здесь создадут музей истории России.

На территории появятся футбольное поле с зоной для болельщиков, центры воды и песка, метеоплощадка, площадка для пленэра и открытый вернисаж. Сейчас устанавливают малые архитектурные формы, теневые навесы и ограждение. Следующим этапом станут укладка прорезиненного покрытия и озеленение.

Прием заявлений на зачисление детей уже идет. Подать документы можно через Госуслуги или в МФЦ. Принимать детей начнут после ввода здания в эксплуатацию и получения лицензии.

Фото: соцсети Бориса Ясинского.