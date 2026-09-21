В Рязани частично восстановили электроснабжение после отключения
В Рязани частично восстановили свет. Об этом сообщает РГРЭС. Отмечается, что в 17:25 свет появился на улице Чкалова. Без электричества остаются до сих адреса: Высоковольтная, Островского, 2-я Линия, 4-я Линия, 9-я Линия и Шевченко.
В Рязани частично восстановили свет. Об этом сообщает РГРЭС.
Отмечается, что в 17:25 свет появился на улице Чкалова.
Без электричества остаются до сих адреса: Высоковольтная, Островского, 2-я Линия, 4-я Линия, 9-я Линия и Шевченко.
В данный момент бригада продолжает осуществлять локализацию поврежденного участка сети.
По вопросам электроснабжения можно обращаться по телефону 55-01-12.