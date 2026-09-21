В Рязани бесплатный Wi-Fi появился еще в 11 парках и скверах

В Рязани бесплатный Wi-Fi появился еще в 11 парках и скверах. Ранее подключиться к интернету можно было на Лыбедском бульваре и в Кремлевском сквере. Беспроводной интернет также стал доступен в МФЦ, библиотеках и музеях, спортивных учреждениях и торгово-развлекательных центрах. Для подключения нужно включить Wi-Fi, выбрать доступную сеть и пройти авторизацию с помощью бесплатного звонка или SMS. Информацию о точках доступа можно найти на интерактивной карте.

В Рязани бесплатный Wi-Fi появился еще в 11 парках и скверах. Ранее подключиться к интернету можно было на Лыбедском бульваре и в Кремлевском сквере. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Беспроводной интернет также стал доступен в МФЦ, библиотеках и музеях, спортивных учреждениях и торгово-развлекательных центрах.

Работы по развитию сети бесплатного Wi-Fi в общественных пространствах Рязани начались в прошлом году. Сейчас проект продолжают расширять.