В России введут контроль за гаджетами для умного дома

Росстандарт включил в Общероссийский классификатор 60 видов устройств для умного дома. В их числе датчики газа и протечек воды, контроллеры беспроводной связи, самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы. Новый классификатор позволит определять, какие устройства и в каком объеме производятся и поставляются в Россию.

В России введут контроль за гаджетами для умного дома. Об этом сообщили «Известия».

Росстандарт включил в Общероссийский классификатор 60 видов устройств для умного дома. В их числе датчики газа и протечек воды, контроллеры беспроводной связи, самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы.

Новый классификатор позволит определять, какие устройства и в каком объеме производятся и поставляются в Россию.