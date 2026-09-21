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В парках Рязани заработали зоны бесплатного Wi-Fi
ПАО «МТС» сообщила об открытии зон бесплатного Wi‑Fi в Лесопарке, Рязанской ВДНХ, Верхнем и Нижнем городских парках, скейт-парке на Лыбедском бульваре и сквере им. А. В. Александрова. Как отметили в публикации, до конца осени сеть бесплатного Wi-Fi охватит еще семь парков и скверов областного центра. В компании рассказали, что для обеспечения покрытия в прогулочных зонах и местах отдыха в Лесопарке установлено три точки с Wi‑Fi‑оборудованием. Бесплатный интернет от МТС теперь покрывает входную группу, объекты питания, сцену, спортивную площадку и детские аттракционы. На территории Рязанской ВДНХ появились две точки Wi-Fi, которые охватывают главный вход и сцену.

ПАО «МТС» сообщила об открытии зон бесплатного Wi‑Fi в Лесопарке, Рязанской ВДНХ, Верхнем и Нижнем городских парках, скейт-парке на Лыбедском бульваре и сквере им. А. В. Александрова. Как отметили в публикации, до конца осени сеть бесплатного Wi-Fi охватит еще семь парков и скверов областного центра.

В компании рассказали, что для обеспечения покрытия в прогулочных зонах и местах отдыха в Лесопарке установлено три точки с Wi‑Fi‑оборудованием. Бесплатный интернет от МТС теперь покрывает входную группу, объекты питания, сцену, спортивную площадку и детские аттракционы. На территории Рязанской ВДНХ появились две точки Wi-Fi, которые охватывают главный вход и сцену.

В Верхнем городском парке бесплатный Wi-Fi покрывает центральную входную группу со стороны улицы Ленина, розарий и зону возле филармонии, в Нижнем городском парке — места прогулок и отдыха рядом с памятником С. А. Есенина. В сквере им. Александрова сеть доступна на прогулочной зоне и в парке аттракционов за гипермаркетом «Европа».

Уточняется, что бесплатным интернетом в парках может воспользоваться любой желающий. Для подключения нужно выбрать на устройстве сеть «RZN_WIFI» и пройти авторизацию. Сеть доступна абонентам всех операторов.

«В выходные дни парки Рязани превращаются в настоящие острова отдыха, где люди хотят отключиться от суеты, но при этом оставаться на связи с близкими. Теперь гости Лесопарка и ВДНХ могут в режиме „прямого эфира“ делиться впечатлениями в социальных сетях и мессенджерах с мероприятий на популярных городских площадках. В дальнейшем мы запустим зоны бесплатного Wi-Fi и в других общественных пространствах города», — сообщил директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.