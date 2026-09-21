В МВД призвали сразу сбрасывать звонки о якобы оформленном кредите

В МВД призвали россиян сразу прекращать разговоры с мошенниками, которые звонят под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщают об оформлении кредита или угрозе банковским счетам. «Вам на телефон позвонил сотрудник правоохранительных органов, который сообщает, что ваши банковские счета под угрозой или на вас кто-то пытается взять кредит. Это обман, немедленно прекратите разговор», — говорится в материалах ведомства.

В МВД призвали россиян сразу прекращать разговоры с мошенниками, которые звонят под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщают об оформлении кредита или угрозе банковским счетам.

«Вам на телефон позвонил сотрудник правоохранительных органов, который сообщает, что ваши банковские счета под угрозой или на вас кто-то пытается взять кредит. Это обман, немедленно прекратите разговор», — говорится в материалах ведомства.

В МВД отметили, что после первого этапа мошенничества, когда человек передает злоумышленникам деньги, может последовать второй. По данным ведомства, потерпевших под разными предлогами пытаются вовлечь в совершение диверсий и других противоправных действий.