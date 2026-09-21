В Минобрнауки рассказали, сколько в РФ будет учиться иностранцев к 2030 году

Число иностранных студентов в России вырастет до 500 тысяч к 2030 году, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский, передает РИА Новости. В настоящее время в российских вузах обучаются более 422 тысяч студентов из 182 стран. Указом президента установлен ориентир на увеличение общего контингента иностранных студентов в российских университетах до 500 тысяч к 2030 году. Могилевский отметил, что, стремясь к достижению количественных показателей, Минобрнауки также уделяет большое внимание качеству образования и активно работает с российскими университетами.