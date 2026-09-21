В Хабаровском крае девочка обвинила отчима в растлении

В Хабаровском крае девочка обвинила отчима в растлении. Об этом 19 сентября сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В Хабаровском крае девочка обвинила отчима в растлении. Об этом 19 сентября сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По предварительной информации телеканала, мужчина проживал с возлюбленной с 2021 по 2024 год. Уточняется, что они расстались после того, как сожитель сильно избил женщину в преддверии Нового года.

Недавно, как стало известно РЕН ТВ, дочь женщины сообщила, что бывший отчим растлил ее в период совместного проживания. 18 сентября хабаровчанин узнал об этом и приехал разбираться. Мать вызвала полицию. Уточняется, что мужчина сбежал, бросив свой джип, его ищут.

Фото: Telegram-канал «112».