У ФК «Рязань» сменилось руководство
В понедельник, 21 сентября. Елена Агеева покинула пост первого заместителя директора ФК «Рязань». «Благодарим за совместную работу и помощь в развитии нашего футбольного клуба», — отметили в посте. Подробностей о том, кто займет ее место, не сообщается.
У ФК «Рязань» сменилось руководство. Об этом сообщается в соцсетях команды.
В понедельник, 21 сентября. Елена Агеева покинула пост первого заместителя директора ФК «Рязань».
«Благодарим за совместную работу и помощь в развитии нашего футбольного клуба», — отметили в посте.
Подробностей о том, кто займет ее место, не сообщается.