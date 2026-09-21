У ФК «Рязань» сменилось руководство

В понедельник, 21 сентября. Елена Агеева покинула пост первого заместителя директора ФК «Рязань». «Благодарим за совместную работу и помощь в развитии нашего футбольного клуба», — отметили в посте. Подробностей о том, кто займет ее место, не сообщается.