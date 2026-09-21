Собянин высказался о ежегодном переносе столицы в другие регионы

Министр финансов РФ Антон Силуанов спросил у Собянина, как добиться сопоставимого с Москвой уровня комфорта в других регионах. В шутку мэр предложил ежегодно переносить столицу в разные части России. «Что касается Москвы и регионов — какие-то рецепты я, в общем, раздавать не буду. Первое, что просится на ум, когда говорят: „Как сделать так, чтобы у всех регионов было, как в Москве?“ — ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы и, глядишь, все счастливо заживут. Но, как показала уже практика в ряде стран, это ни к чему не приводит», — заявил Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках ХI Московского финансового форума (МФФ) высказался о ежегодном переносе столицы в другие регионы. Об этом 21 сентября сообщило РИА Новости.

Министр финансов РФ Антон Силуанов спросил у Собянина, как добиться сопоставимого с Москвой уровня комфорта в других регионах. В шутку мэр предложил ежегодно переносить столицу в разные части России.

«Что касается Москвы и регионов — какие-то рецепты я, в общем, раздавать не буду. Первое, что просится на ум, когда говорят: „Как сделать так, чтобы у всех регионов было, как в Москве?“ — ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы и, глядишь, все счастливо заживут. Но, как показала уже практика в ряде стран, это ни к чему не приводит», — заявил Собянин.