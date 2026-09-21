Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Шулькин умер в Германии 20 сентября. Ему было 85 лет. Информация о месте и времени прощания и похорон пока отсутствует. Отмечается, что он участвовал более чем в 80 кинопроектах в качестве актера и каскадера. Согласно данным с сайта «Кино-Театр. РУ», артист известен по сериалу «Улицы разбитых фонарей», фильму «Третий дубль» и другим.

Скончался актер и каскадер Дмитрий Шулькин. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник.

Шулькин умер в Германии 20 сентября. Ему было 85 лет. Информация о месте и времени прощания и похорон пока отсутствует.

Отмечается, что он участвовал более чем в 80 кинопроектах в качестве актера и каскадера. Согласно данным с сайта «Кино-Театр. РУ», артист известен по сериалу «Улицы разбитых фонарей», фильму «Третий дубль» и другим.