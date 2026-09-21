Скончалась российская актриса и телеведущая Анна Шерлинг

Анна Шерлинг, известная российская актриса и телеведущая, скончалась в возрасте 47 лет. Широкую известность ей принесли роли в кино и сериалах, среди которых «Невеста», «След», «Лесник» и другие. Кроме съёмок в кино, Анна занималась телевидением. В разные годы она была ведущей на каналах Music Box, «Мать и дитя» и «Столица», а также вела проект «Про детей» для «Вечерней Москвы».