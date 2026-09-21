Рязанская полиция рассказала, как защититься от фишинговых атак

УМВД России по Рязанской области предупредило жителей о фишинге — распространенном способе интернет-мошенничества, с помощью которого злоумышленники крадут персональные и платежные данные. В полиции рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и проверять адрес сайта перед вводом данных. Логины, пароли и платежную информацию не следует вводить на сомнительных ресурсах.

УМВД России по Рязанской области предупредило жителей о фишинге — распространенном способе интернет-мошенничества, с помощью которого злоумышленники крадут персональные и платежные данные.

Мошенники рассылают поддельные письма и сообщения, создают сайты, похожие на настоящие, а также отправляют ссылки с взломанных аккаунтов знакомых.

В полиции рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и проверять адрес сайта перед вводом данных. Логины, пароли и платежную информацию не следует вводить на сомнительных ресурсах.

Также специалисты советуют использовать уникальные сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, а также регулярно обновлять операционную систему, браузер и антивирус. О подозрительных сообщениях можно сообщить в службу поддержки соответствующего сервиса или в полицию.