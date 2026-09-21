Рязанская область заняла 46 место в рейтинге регионов по уровню зарплат

Чистая медианная зарплата во втором квартале 2026 года в Рязанской области составила 60 156 рублей. Ее хватит на 2,38 фиксированных потребительских набора. По России этот показатель находится на уровне 2,7 набора. Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Магаданская область возглавили рейтинг регионов по уровню зарплат. В замыкающей группе — Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня.

Рязанская область заняла 46 место в рейтинге регионов по уровню зарплат. Соответствующие данные 21 сентября опубликовало РИА Новости.

Чистая медианная зарплата во втором квартале 2026 года в Рязанской области составила 60 156 рублей. Ее хватит на 2,38 фиксированных потребительских набора. По России этот показатель находится на уровне 2,7 набора.

Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа и Магаданская область возглавили рейтинг регионов по уровню зарплат. В замыкающей группе — Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня.