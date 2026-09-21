Рязанцы засняли столкновение машин на улице Каширина
Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, авария случилась на улице Каширина. На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля. Сотрудников ДПС на месте нет. Информация о пострадавших на данный момент неизвестна.
В Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, авария случилась на улице Каширина. На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля.
Сотрудников ДПС на месте нет. Информация о пострадавших на данный момент неизвестна.