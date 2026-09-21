Рязанцам рассказали о ходе благоустройства Лыбедского бульвара

Сейчас на Лыбедском бульваре с одной стороны завершают обустройство пешеходной зоны и велодорожки, с другой — реставрируют лестницу к «Рязань-Арене». Почти готова площадка для выгула собак, а на спортивном объекте устанавливают тренажеры. Совсем недалеко от них развернется строительство детской игровой зоны. Впереди — укладка асфальта, установка санузла и создание искусственного водоема.

Рязанцам рассказали о ходе благоустройства Лыбедского бульвара. Об этом сообщает пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ.

Сейчас на Лыбедском бульваре с одной стороны завершают обустройство пешеходной зоны и велодорожки, с другой — реставрируют лестницу к «Рязань-Арене».

Почти готова площадка для выгула собак, а на спортивном объекте устанавливают тренажеры. Совсем недалеко от них развернется строительство детской игровой зоны. Впереди — укладка асфальта, установка санузла и создание искусственного водоема.