Россиянам рассказали о новой схеме мошенников
Мошенники придумали схему с фейковыми выплатами от имени сервиса «Яндекс задания». В Telegram появились мини-приложения, имитирующие платформу. От имени сервиса злоумышленники обещают быстрый заработок при минимальных усилиях. После выполнения всех «заданий» открывается лотерея. Для вывода якобы заработанных денег нужны данные банковской карты.
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников. Об этом пишет ТАСС.
Мошенники придумали схему с фейковыми выплатами от имени сервиса «Яндекс задания».
В Telegram появились мини-приложения, имитирующие платформу. От имени сервиса злоумышленники обещают быстрый заработок при минимальных усилиях. После выполнения всех «заданий» открывается лотерея. Для вывода якобы заработанных денег нужны данные банковской карты.