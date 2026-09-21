Россиянам рассказали о новой схеме мошенников

Мошенники придумали схему с фейковыми выплатами от имени сервиса «Яндекс задания». В Telegram появились мини-приложения, имитирующие платформу. От имени сервиса злоумышленники обещают быстрый заработок при минимальных усилиях. После выполнения всех «заданий» открывается лотерея. Для вывода якобы заработанных денег нужны данные банковской карты.