Россиянам рассказали о фальшивых АЗС и как отличить их от настоящих

Многие водители заправляются на станциях, которые выглядят как известные сети, но на чеке могут увидеть другую организацию. Эксперт Михаил Колодочкин из «За рулем» рассказал, как распознать такие подделки. Он отметил, что лучший способ проверить станцию — внимательно изучить чек. На настоящих АЗС номер станции начинается с «РН», а у подделок может быть «Ф» или отсутствовать. Также стоит проверить оператора фискальных данных: у фирменных станций — собственный оператор, у подделок — сторонний. Другие признаки подделки: отказ принимать бонусные карты, отсутствие начисления баллов и акции, не указанные на официальном сайте. Фирменные АЗС используют качественное топливо, тогда как подделки могут закупать его у сторонних поставщиков.

Многие водители иногда заправляются на станциях, которые выглядят как известные сети, но на чеке могут увидеть совершенно другую организацию. Эксперт Михаил Колодочкин из издания «За рулем» рассказал, как распознать такие подделки.

Он вспомнил, что несколько лет назад сам сталкивался с подобной ситуацией, когда на вывеске был один бренд, а на чеке — «Фагот-Ойл». Тогда компания признала, что борьба с самозванцами — сложная задача.

По словам Колодочкина, самый простой способ проверить станцию — это внимательно посмотреть на чек. Он советует сначала купить что-то недорогое, чтобы получить чек с реквизитами. На настоящих АЗС номер станции обычно начинается с «РН», а у подделок может быть «Ф» или вовсе отсутствовать. Также стоит проверить оператора фискальных данных: у фирменных станций часто используется собственный оператор, а у подделок — сторонние.

Другие признаки подделки включают отказ принимать бонусные карты и отсутствие начисления баллов. На таких станциях могут проводить акции, которые не указаны на официальном сайте компании. Еще один признак — отказ заправить полный бак без предоплаты.

Фирменные АЗС используют собственное топливо и тщательно контролируют его качество, тогда как подделки могут закупать топливо у сторонних поставщиков.