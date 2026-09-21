Россиянам напомнили, какие стоматологические услуги доступны по ОМС

Как отметили в публикации, россиянам по ОМС доступны ключевые стоматологические услуги: от первичного осмотра и лечения кариеса до удаления зубов и оказания неотложной помощи при острой боли. Уточняется, что за полгода медицинские организации приняли 31,7 миллиона человек.

Россиянам напомнили, какие стоматологические услуги доступны по ОМС. Об этом пресс-служба Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) сообщила 21 сентября РИА Новости.

Как отметили в публикации, россиянам по ОМС доступны ключевые стоматологические услуги: от первичного осмотра и лечения кариеса до удаления зубов и оказания неотложной помощи при острой боли.

Уточняется, что за полгода медицинские организации приняли 31,7 миллиона человек.