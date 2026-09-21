Павел Малков: рязанец победил на международном конкурсе уличной культуры и спорта «КАРДО»

Об этом сообщил глава региона 21 сентября. Участник от Рязанской области Константин Петров стал лучшим в направлении «Хип-хоп» в категории House Dance. В Гранд-финале Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО», который прошел во Владивостоке, участвовали более 500 представителей из 70 стран. Победителями стали 135 человек из 28 стран и 31 региона России. Павел Малков подчеркнул: «Конкурс платформы „Россия — страна возможностей“ проводится по поручению Президента РФ в рамках национального проекта „Молодежь и дети“. Поздравляю Константина с победой!».

Рязанец победил на международном конкурсе уличной культуры и спорта «КАРДО». Об этом сообщил губернатор Павел Малков 21 сентября. Участник от Рязанской области Константин Петров стал лучшим в направлении «Хип-хоп» в категории House Dance.

В Гранд-финале Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО», который прошел во Владивостоке, участвовали более 500 представителей из 70 стран. Победителями стали 135 человек из 28 стран и 31 региона России.

Павел Малков подчеркнул: «Конкурс платформы „Россия — страна возможностей“ проводится по поручению Президента РФ в рамках национального проекта „Молодежь и дети“. Поздравляю Константина с победой!».

В рамках Гранд-финала участники соревновались в 13 дисциплинах, объединенных в три группы. Экстремальный спорт был представлен BMX, роллерблейдингом, самокатом и скейтбордингом. В уличный спорт вошли трикинг, воркаут, фриран и паркур, а в уличную культуру — диджеинг, граффити, рэп, хип-хоп и брейкинг. Также конкурсанты представляли свои проекты, участвовали в образовательной и культурной программе. В финале определили победителей соревнований, а также подвели итоги видеоконкурса, грантового конкурса, премии за вклад в развитие индустрии и конкурса молодых дизайнеров уличной одежды. Победители конкурса получат денежные премии, подарки от партнеров, а также возможности для профессионального развития, обучения, наставничества и развития личного бренда. Всего за девять сезонов «КАРДО» объединил порядка 300 тысяч представителей уличной культуры из 195 стран мира.