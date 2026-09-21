Откроется новый романтический маршрут «Путь любви» из Липецка в Рязань

Как уточнили в пресс-службе правительства Липецкой области, путь включит в себя дорогу с одного города до другого и обратно. Общая протяженность маршрута составляет 12 километров, включая остановку в деревне Гремячка. Отмечается, что этот маршрут вдохновлен историей молодого Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского, который преодолевал большие расстояния ради встречи со своей возлюбленной. Участники смогут насладиться природой во время привала в беседке у реки Рановы, а на конечных точках маршрута их ждут экскурсии, погружающие в атмосферу местной культуры и истории. Завершится путешествие чаепитием из самовара с сушками и вареньем в деревне Рязанка.

Откроется новый романтический маршрут «Путь любви», который соединяет Липецк и Рязань. Как уточнили в пресс-службе правительства Липецкой области, путь включит в себя дорогу с одного города до другого и обратно.

Общая протяженность маршрута составляет 12 километров, включая остановку в деревне Гремячка.

Отмечается, что этот маршрут вдохновлен историей молодого Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского, который преодолевал большие расстояния ради встречи со своей возлюбленной.

Участники смогут насладиться природой во время привала в беседке у реки Рановы, а на конечных точках маршрута их ждут экскурсии, погружающие в атмосферу местной культуры и истории. Завершится путешествие чаепитием из самовара с сушками и вареньем в деревне Рязанка.