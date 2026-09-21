На Украине заявили, что шансы на устойчивое энергетическое перемирие низки

Шансы на устойчивое энергетическое перемирие между Украиной и Россией остаются низкими, и главными испытаниями для Украины станут тяжелая зима и возможные волны воздушных ударов со стороны ВС РФ. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Несмотря на риски на передовой, наиболее серьезным вызовом для Киева является обстановка в тылу, особенно в преддверии зимы. Источники издания также отмечают, что Киев готов обсуждать взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам и критической инфраструктуре. «Наибольший вызов для нас — эта зима. Если пройдем эту зиму, в 2027 году мы еще повоюем», — сказал один из собеседников.

Шансы на устойчивое энергетическое перемирие между Украиной и Россией остаются низкими, и главными испытаниями для Украины станут тяжелая зима и возможные волны воздушных ударов со стороны ВС РФ. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Несмотря на риски на передовой, наиболее серьезным вызовом для Киева является обстановка в тылу, особенно в преддверии зимы. Источники издания также отмечают, что Киев готов обсуждать взаимное прекращение ударов по энергетическим объектам и критической инфраструктуре.

«Наибольший вызов для нас — эта зима. Если пройдем эту зиму, в 2027 году мы еще повоюем», — сказал один из собеседников.